Camargue : les vins des Sables au naturel

"Chaque année, nous sommes plus nombreux à nous engager dans des pratiques agricoles plus vertueuses, explique Patrick Guiraud, président du syndicat. Nous sommes en zone Natura 2000 et la protection de notre territoire est aussi capitale pour notre vigne".

L’activité viticole représente un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros et fait vivre près d’un millier de personnes. L’agence de l’eau soutient l’émergence de l’appellation d’origine protégée (AOP) "Sables de Camargue" dont le cahier des charges devrait inciter au non emploi d‘herbicides sur les inter-rangs et annexes aux parcelles (fossés, tournières) La chambre d’agriculture du Gard accompagne le projet.