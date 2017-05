TIL à Villefranche-sur-Saône crée sa propre station de traitement des eaux

Cet été, la société Teintures et impression de Lyon (TIL), basée à Villefranche-sur-Saône (Rhône), va lancer le chantier de création de sa propre station d’épuration. "Nous désencollons, blanchissons, teignons et imprimons des tissus pour l’habillement, explique Jean-Michel Bertrand, PDG. Ces process nécessitent de l’eau". Or des quantités trop élevées au regard de la réglementation de différents métaux et substances sont présentes dans ces eaux usées. TIL se devait donc d’agir pour leur réduction.