Marseillan (34) réinstalle des biohuts

Marseillan a été l’une des villes pionnières dans la mise en place de procédés de restauration des habitats marins. Dès 2014, la commune a ainsi installé 90 biohuts* dans ses deux ports (plage et village). En 2016, les cages constituant les biohuts ont été sorties de l’eau afin de réaliser un comptage des espèces qui s’y trouvaient et évaluer l’efficacité de l’opération. Ainsi, ce sont pas moins de 16 000 individus et 35 espèces de poissons qui ont été identifiés (sars, pageots, daurades, bars...), ainsi qu’une faune vagile composée d’oursins, crustacés, gastéropodes.

Constatant l’efficacité pour la biodiversité marine de ces dispositifs, la commune de Marseillan a souhaité prolonger cette opération pour une nouvelle période de 4 ans. Ainsi, le 16 mars dernier les biohuts ont été réinstallées sur les quais et les pontons des ports (plage et village) en présence du Sénateur-Maire de Sète et Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau, François Commeinhes, du maire de Marseillan, Yves Michel, des représentants du Département de l’Hérault, de la DDTM et de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Ce dispositif bénéficie du soutien financier de l’agence de l’eau (50%) et du département (20%).