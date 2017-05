Une journée technique sur l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau

120 personnes sont attendues le 18 mai 2017 à Ambérieu-en-Bugey (01) pour cet évènement intitulé « Espace de bon fonctionnement (EBF) : délimitation et déclinaison opérationnelle ».

L’objectif est de permettre aux professionnels de l’eau et des milieux aquatiques, de la gestion des espaces naturels et de l’urbanisme d’échanger sur la nouvelle méthodologie de délimitation de l'EBF et sur les retours d'expériences de plusieurs territoires engagés dans cette démarche.

Comment délimiter un espace de bon fonctionnement ? À quelle échelle ? Comment inclure ce travail dans une démarche concertée ? Que faire de ce périmètre une fois adopté et quelle est sa portée ? Quelle articulation de l’EBF avec la compétence GEMAPI, les outils fonciers et urbanistiques, les SAGE… ? Telles sont les questionnements des professionnels sur ce sujet auxquels les intervenants tenteront de répondre.

Cet événement fait partie du programme d’accompagnement du SRCE Rhône-Alpes intitulé « Trame Bleue : espaces et continuités », porté par l’ARRA² et financé par le FEDER régional. À ce titre, la participation est gratuite pour les adhérents de l’association. La participation est ouverte à l'ensemble des professionnels de l'eau et des milieux aquatiques mais également aux urbanistes et professionnels de l'aménagement du territoire.

