L'eau et la solidarité internationale : Quels acteurs ? Quels moyens ?

L’objectif de cette conférence est de sensibiliser le public composé d'étudiants et de citoyens intéressés par cette thématique. Il sera particulièrement question des modalités d’engagement et des modèles de partenariats rendus possibles grâce à la loi Oudin-Santini. En effet, cette loi permet de multiples formes d'actions pour l'accès à l'eau via la coopération décentralisée ou des actions d'organisations non-gouvernementales comme Action Contre la Faim. De nombreuses collectivités ne s’engagent pas aujourd’hui par manque d’informations et d’exemples probants et les citoyens ne sont pas toujours informés sur cet outil fondamental dans les projets de solidarité internationale. Cette conférence est donc l'occasion d'un échange entre les citoyens et les acteurs dont l'action est en lien avec la Loi Oudin-Santini pour valoriser son impact sur l'accès à l'eau.

Programme

> Olivier Bertrand, président de SPL Eau de Grenoble

Eaux de Grenoble Alpes assure l’ensemble des métiers de l’eau potable des puits aux robinets des usagers mais également des services publics d’assainissement.

Il s'agira de souligner le rôle des acteurs publics via la loi Oudin-Santini, qui peuvent permettre le financement de projets d'accès à l'eau.

> Présentation d'un projet par une association ayant utilisée la loi Oudin-Santini dans des projets de coopération décentralisée.

> Joachim Peeters, référent technique eau assainissement et hygiène chez Action Contre la Faim (ACF). L'objectif de cette présentation sera de souligner l'apport d'ACF dans les contextes humanitaires pour montrer un exemple concret de l'utilisation de la Loi Oudin Santini par une association de solidarité internationale.

Des outils existent au niveau local pour permettre un plus grand accès à l'eau, ses outils ont un impact sur le terrain, il faut donc les saisir !

Informations pratiques : La conférence se déroulera le mercredi 22 mars de 17h à 19h en amphi 6 de la galerie des amphis sur le campus grenoblois. 151 Rue des Universités, 38400 Saint-Martin-d'Hères.

> Voir l'événement Facebook