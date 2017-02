Occitanie : évaluer l’action de protection des captages

Le réseau Captage LR animé par la FREDON a rassemblé, le 2 février dernier, une vingtaine d'animateurs captage pour échanger sur l'évaluation des actions publiques qu'ils mènent : la reconquête de la qualité de l'eau, et la lutte contre les pollutions diffuse sur les captages d'eau potable.

En effet, évaluer l'efficacité de la politique publique dont ils ont la charge est une préoccupation grandissante, puisque certaines actions sont menées depuis plus de 5 années par les collectivités maitres d'ouvrage du captage.

A plusieurs titres, l'évaluation présente un intérêt. Elle permet de faire un bilan auprès des partenaires engagés et de rendre compte des résultats obtenus vis-à-vis des moyens engagés. Elle permet aussi de repartir sur une action territoriale recalibrée, corrigée, amendée tout en suscitant une nouvelle adhésion des acteurs en présence.

Un des enseignements de la journée fut la nécessité d'envisager des nouveaux plans d'actions de préservation de la ressource en eau, après évaluation, qui seraient du sur-mesure et plus transversaux que les précédents, en lien avec les spécificités du territoire son organisation économique, politique, et sociale.

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse souhaite accompagner les collectivités maîtres d’ouvrage dans ce nouveau challenge. Cette évaluation dressera le bilan d’un engagement politique fort auprès des acteurs du territoire, et marquera le départ de nouvelles formes d'actions, d’un nouveau projet de reconquête de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.