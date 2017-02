[video] Haute-Savoie : travaux de consolidation des digues du Giffre sur la commune de Marignier

Dans le cadre du contrat de rivière Giffre & Risse et du PAPI du territoire du SAGE de l’Arve, les travaux sur le Giffre dans la traversée urbaine de Marignier visent à la fois la restauration de la continuité écologique et la protection des biens et des personnes.

En plus de travaux conséquents de consolidation des digues existantes, le SM3A a construit une rampe en enrochement permettant la restauration de la continuité piscicole sur le seuil du pont ferroviaire, permettant notamment la circulation de la truite fario et de l'ombre commun.