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Biodiversité - Restauration écologique
> vendredi 17 février 2017

Grand Parc Miribel : Les enfants prennent la parole à l’Îloz’

A-t-on besoin d'eau, peut-on vivre sans eau, quel est le rôle du Rhône dans tout ça???
Les enfants s'expriment...

Alors que la lône de Jonage connaît de stravaux de restauration, la parole est donnée aux enfants.

Mots-clés : Grand Parc Miribel Jonage
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