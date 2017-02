Ardèche : Travaux de stabilisation des berges de la Volane dans la traversée de Vals les Bains

En restaurant la berge sur près de 100 mètres-linéaire, depuis la passerelle de l’école jusqu’au pont de la Poste, l’objectif est de préserver le chemin d’accès et les différents réseaux qui longent cette berge, ainsi que la stabilité des ponts (passerelle d’accès à l’école et pont de la Poste) dont les pieds sont petit à petit déchaussés par les mouvements de la rivière.

Les modes d’intervention choisis, alliant enrochements "en dur" et techniques végétales permettront demaintenir la qualité esthétique et écologique de la berge. Ce chantier permettra aussi d’entretenir la partie amont, depuis le pont de l’Hôtel de ville, après les enrochements, jusqu’à la passerelle de l’école, qui avait déjà été restaurée en 2004 avec les mêmes méthodes.

Ce chantier est réalisé dans le cadre du Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant de l’Ardèche. La maîtrise d’ouvrage a été confiée au Syndicat Mixte Ardèche Claire par la commune de Vals les Bains.

Les travaux, qui dureront environ deux mois, coûteront environ 90 000€ HT. Ils sont financés par la commune et bénéficient d’une subvention de l’État à hauteur de 40 % dans le cadre du PAPI. Ils se termineront par la stabilisation du haut de la berge par des techniques végétales : pose de géotextile, apport de terre végétale et plantations avant fin mars d’espèces adaptées dans le talus. Le développement des racines contribuera progressivement à la fois à la stabilité, à l’esthétique et à la naturalité de la berge.