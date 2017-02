Nicolas Lamouroux élu co-président de la ZABR

Il succède à Bernard Montuelle, Directeur de l’UMR CARRTEL, qui assumait les fonctions de co-président de la ZABR depuis l’été 2008.

"Mes motivations en tant que co-Président de la ZABR : participer à une structure de recherche utile où l'échange scientifique a une place centrale et où la bonne ambiance règne; faciliter la recherche de haute qualité basée sur des observatoires de terrain, amenant aux chercheurs du bassin et notamment aux jeunes une dimension de réseau régional de visibilité internationale."

Parcours professionnel :

Ingénieur de formation, Nicolas Lamouroux a obtenu son Doctorat en écologie en 1997 à l'Université de Lyon. En 2002, il obtient son habilitation à diriger des recherches (HDR). Actuellement Directeur de Recherche à IRSTEA Lyon - Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture - Nicolas Lamouroux est responsable d'une équipe spécialisée en écohydrologie (Dynam) et co-ordonne depuis 1998 avec Jean-Michel Olivier le programme RhonEco, concernant les effets écologiques de la restauration physique du Rhône. Editeur associé de la revue "Journal of Ecohydraulics", il co-édite également des numéros spéciaux de revues scientifiques sur la restauration des cours d'eau (Freshwater Biology), l'écohydraulique (River Research and Applications) ou la gestion des cours d'eau à large échelle (Journal of Environmental Management).

À propos de la ZABR :

La ZABR - Zone Atelier Bassin du Rhône - est un groupement de recherche labellisé Zone Atelier par le CNRS depuis 2001. Elle rassemble 20 établissements de recherche qui abordent, par différentes disciplines, les interactions entre le milieu fluvial et périfluvial rhodanien et les sociétés qui se développent sur le bassin versant. Elle est le support de programmes de recherches pluridisciplinaires destinés à apporter des éléments pour l’aide à la décision publique en matière de gestion durable des cours d’eau et de leurs bassins versants.