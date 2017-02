Conférence : La qualité de l’eau des milieux naturels dans le bassin du Rhône

Améliorer la qualité des eaux des rivières et fleuves, et de manière générale, des milieux naturels est un enjeu important.

Cette conférence traitera de la situation dans le Bassin Rhône-Méditerranée-Corse en abordant en particulier les sujets suivants :

La notion et les critères de la qualité de l’eau, les évolutions ces dernières années et la situation aujourd’hui en ce qui concerne la qualité des milieux naturels et le traitement des pollutions urbaines, industrielles et diffuses agricoles.

Les outils et les réseaux de surveillance de la qualité des eaux

Les perspectives pour les années à venir : les travaux des laboratoires de recherche notamment sur les polluants connus et émergeants et leur impact sur les écosystèmes aquatiques.

avec Marc BABUT, Laboratoire d’écotoxicologie de l’IRSTEA Lyon (Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture)

et Stéphane STROFFEK, Chef du service « méthodes études prospective » de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Les Intervenants :

Marc BABUT : pharmacien de formation initiale, titulaire d’une thèse en toxicologie, ses recherches concernent les risques des composés chimiques pour les écosystèmes aquatiques continentaux, et la problématique de leur accumulation par les organismes aquatiques (invertébrés, poissons). Il mène ses travaux à l’IRSTEA Lyon, au sein du laboratoire d’écotoxicologie dont les objectifs concernent la production de connaissances, de méthodes et d’outils pour la caractérisation du danger toxique des polluants chimiques pour les organismes et leurs populations ainsi que pour le diagnostic de la contamination et de son impact dans les milieux aquatiques

Stéphane STROFFEK : hydrobiologiste de formation initiale, titulaire d’une thèse de l’université Lyon 1, il est actuellement chef du service « méthodes, études et prospective » dans le département de la planification et de la programmation de l’agence de l’eau RMC. Ce service est chargé de piloter le soutien à la production de connaissances sur les milieux aquatiques, connaissances utiles à la planification de la politique de l’eau et à sa mise en œuvre, et d’en assurer le transfert auprès des acteurs de l’eau.

>> Inscriptions