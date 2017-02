Le Coulomp, première rivière des Alpes de Haute-Provence labélisée « Rivière en bon état » par l’agence de l’eau

Annot – le 9 février 2017. Claude Roustan, Maire d’Ubraye, Président de la Fédération nationale de la Pêche et de la Fédération des Alpes de Haute-Provence pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Jean Mazzoli, 1er vice-Président de la Communauté de Communes « Alpes Provence Verdon, Sources de Lumière » et Laurent Roy, Directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ont inauguré le label « Rivière en bon état » décerné au Coulomp, de sa source jusqu’à sa confluence avec la Vaïre. Ce label récompense chaque année les gestionnaires des rivières qui agissent pour l’atteinte du bon état écologique de leur cours d’eau. En 2016, l’agence de l’eau a labélisé 15 rivières parmi lesquelles le Coulomp.