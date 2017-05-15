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Colloque Restauration et valorisation de tourbières de plaine
Milieux aquatiques - Zones humides
> du 15/05/2017 au 16/05/2017
> à Ruffieux, Salle polyvalente

Colloque "Restauration et valorisation de tourbières de plaine"

L'exemple de la tourbière de Chautagne : mise en place, dynamique et enjeux actuels.

Retours d’expériences de restauration et de valorisati on agronomique de tourbières : exemples français et européens.

>> Programme complet et inscriptions

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