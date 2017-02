Zones humides : désignation du 45ème site Ramsar français

Il s’agit d’une mosaïque de milieux exceptionnels sur près de 56 000 hectares : prairies humides, marais salants, estran, vasières, lagunes d’eaux douces ou saumâtres, mares forestières, .. site d’une richesse écologique exceptionnelle (il remplit 8 des 9 critères de la Convention) mais aussi d’une grande valeur en termes d’activités humaines, habitats naturels et empreinte humaine étant aujourd’hui intimement mêlés.

Porté notamment par l’animateur du site Natura 2000 dont il reprend le périmètre, l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la baie de Bourgneuf, ce nouveau site s’étend sur plus de 9 600 hectares. Il constitue un exemple représentatif des systèmes d’estrans et de grands marais atlantiques arrières-littoraux de la région biogéographique européenne atlantique. Il s’agit en particulier d’un exemple représentatif, sur la côte atlantique française, des prairies saumâtres à sub-saumâtres (plus de 30 000 hectares).

Le réseau français de 45 sites couvre désormais près de 3,6 millions d’hectares répartis sur 34 sites en métropole, et 11 outre-mer, dont la réserve nationale des Terres australes françaises qui à elle seule s’étend sur près de 2,3 Mha.

Le réseau va s’étendre encore prochainement, 2 ou 3 projets de sites devant sans doute aboutir cette année.