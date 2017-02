Mediterranean Water Heroes Youth Contest : Inscrivez-vous !

Vous avez entre 18 et 35 ans et vous vivez autour de la Méditerranée ? Vous êtes engagé dans des activités sur le thème de l'eau et du climat, qui contribuent à des changements positifs dans la Méditerranée ?

Si c'est le cas, le Centre pour l'intégration en Méditerranée (CMI) vous encourage fortement à soumettre votre candidature au concours "Mediterranean Water Heroes" pour avoir une chance de présenter votre travail ou vos projets novateurs sur la réutilisation des eaux usées à des experts régionaux de l'eau, des organisations internationales et d'autres jeunes militants de l'eau, les 21 et 22 mars à Marseille.

La date limite de candidature est le 25 février.

>> En savoir plus sur le règlement du concours