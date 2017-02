Matinée technique "La GEMAPI: un outil de valorisation pour les territoires"

Contexte

La loi MAPTAM de modernisation de l’action publique du 27 janvier 2014 a attribué aux collectivités territoriales une nouvelle compétence obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ». Cette nouvelle compétence est un enjeu majeur pour préserver les milieux aquatiques et leurs fonctionnalités à une échelle hydrographique cohérente et pour asseoir la prévention des inondations dans l’aménagement du territoire.

Cette matinée technique permettra d’échanger avec les collectivités sur leurs principaux enjeux à travers une approche pratique répondant aux objectifs suivants :

Enjeux réglementaires de la GEMAPI ;

Enjeux de l’ingénierie financière ;

Retour d’expériences et solutions ;

Aperçu des financements potentiels.

Public concerné :

Collectivités, communautés de communes, intercommunalités, aménageurs, architectes, urbanistes, bureaux d’études, gestionnaires.

Programme

(sous réserve de modification)

Modérateur : Claude Holyst- Directeur de l’ARPE

9 :00 : Accueil café

9 :30-10 :00 : Introduction

Laurent Galdemas, Président Éa éco-entreprises

Gaëlle Berthaud, Directrice délégation PACA & Corse de l’Agence de l’Eau

10 :00 -10: 30 : La GEMAPI : un outil de valorisation du territoire ?

La GEMAPI : comment transformer une obligation réglementaire en un outil de valorisation du territoire ? - Freddy Rey, Directeur de recherche en écologie ingénieriale et ingénierie écologique à IRSTEA

10 :30-10 :45 : Témoignage -

Mise en place d’un SOCLE sur le territoire des affluents de rive gauche du Rhône de Vaucluse et Drôme- Laurent Rhodet, Directeur du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS)

10 :45- 11 :45 : Quelle gouvernance pour quel territoire ?

Organisation de la gouvernance et de la compétence - Lionel Roche, avocat cabinet Aklea ;

- Lionel Roche, avocat cabinet Aklea ; Organisation de la prise de compétence et exercice - Maud Langlais, responsable du département Finances & Conseil, G2C ingénierie ;

- Maud Langlais, responsable du département Finances & Conseil, G2C ingénierie ; Apport des métiers du petit cycle de l’eau à l’exercice de la GEMAPI - Jean Coconi, Chargé de mission, SEM ;

- Jean Coconi, Chargé de mission, SEM ; Ressource financière - Agence de l’Eau

11 :45-12 :00 : Pause

12 :00- 12 :40 : Solutions pour concilier la GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) et la PI (Prévention des Inondations)

Exemple d ’ un projet intégré GEMA et PI - Jean-Luc Trouvat, expert gestion des ressources et des risques naturels- Société du canal de Provence

Jean-Luc Trouvat, expert gestion des ressources et des risques naturels- Société du canal de Provence Exemple de projet de gestion des inondations et renaturation des milieux - Olivier Vento, Responsable agence Vitrolles Setec-Hydratec

Olivier Vento, Responsable agence Vitrolles Setec-Hydratec Gain de la renaturation et de la restauration des milieux- Jean-Christophe De Massiac, EcoMed &Arnaud Alary PDG, BlueSet

12 :45 :-13 :00 : Conclusion générale

13 :00-14 :00 : Echange autour d’un cocktail

Conditions de participation

Gratuité pour les collectivités

Membres Éa éco-entreprises et du Pôle EAU : 30€ HT

Syndicat mixte et organisme consulaire et semi-consulaire : 40€ HT

Non membres : 90€ HT

Renseignements et inscriptions

Inscription oblIgatoire en ligne

Je clique ICI