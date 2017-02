Pollutions diffuses : l’agence de l’eau veut plus d’efficacité pour reconquérir la qualité de l’eau des captages prioritaires

Depuis 2015, force est de constater que la démarche est bien comprise, et la dynamique largement enclenchée dans les territoires, comme en témoignent les chiffres d’avancement (77 % des aires d’alimentation de captage délimitées à ce jour, et 61 % des plans d’actions engagés à l’échelle des 269 captages prioritaires désignés par le SDAGE 2016-2021).

Forte de ce constat, l’agence de l’eau a souhaité s’atteler en 2015 à la question de la pérennité des actions de reconquête de la qualité de l’eau. Elle a ainsi publié un guide dédié début 2016 mettant notamment en avant l’importance pour les collectivités d’être au cœur du dispositif de restauration de la qualité de l’eau des captages, pour en faire une démarche globale de territoire.

Plus récemment, le 15 décembre 2016 dernier, l’agence de l’eau a organisé une journée spécialement consacrée aux animateurs « captages prioritaires » du bassin. L’occasion de rappeler l’enjeu central de reconquête de la qualité de l’eau. Mais aussi de mobiliser et fédérer ces animateurs de terrain, et engager une réflexion sur l’évolution de la démarche et de leur métier pour s’adapter aux importantes évolutions territoriales en cours.

La rencontre, articulée autour d’interventions en salle et d’ateliers participatifs, a permis aux 57 participants présents d’échanger sur les questions de l’efficacité des programmes d’actions et la pérennité de la restauration, d’évoquer le thème de la stratégie foncière, ou encore d’aborder l’impact sur la démarche de la réorganisation territoriale en cours au sein des collectivités. Première du genre, cette journée d’échanges a fait l’unanimité et sa reconduction est d’ores et déjà actée. Rendez-vous est donc pris.