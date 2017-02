Publication : Les prélèvements d’eau douce en France - les grands usages en 2013 et leur évolution depuis 20 ans

La connaissance des conditions de mobilisation de l’eau est importante en raison du rôle joué par cette ressource dans les activités humaines. Cela d’autant plus que la disponibilité de cette dernière sera affectée dans les décennies à venir en raison des changements climatiques. À l’initiative du ministère en charge de l’Environnement, une Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) a récemment été mise en place sous l’égide de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema). Cette publication s’appuie sur la BNPE, ainsi que sur les données rassemblées historiquement par le SOeS. À l’avenir, l’information sur les prélèvements en eau sera rapprochée de celle des quantités renouvelables disponibles, afin de mieux apprécier le niveau de la pression exercée sur la ressource. En outre, le SOeS transmet ces informations à l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et à l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat). La mise en place de la BNPE vise également à améliorer la transmission de l’information au titre de la directive-cadre européenne sur l’eau.

>> Télécharger les prélèvements d’eau douce en France : les grands usages en 2013 et leur évolution depuis 20 ans