Plan Rhône : Appel à projets innovants 2017-2018 - Culture du risque inondation Rhône/Saône

Dans un contexte d’évolution des modes de vie et de mobilité géographique importante, il est primordial de sensibiliser et d’informer l’ensemble des citoyens (enfants, riverains, élus...) afin de réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités aux inondations.

Pour cela, les démarches institutionnelles développées sous la responsabilité de l’État ou des maires sont nombreuses. Toutefois ces actions d’information préventives indispensables semblent ne pas suffire à la prise de conscience par les riverains de leur exposition aux inondations (voir sondages sur la perception du risque d'inondations ).

Afin de tester différentes approches de sensibilisation au risque d’inondation, le partenariat Plan Rhône, avec l’appui du POP FEDER 2007-2013, a déjà sélectionné et co-financé des projets artistiques et culturels :

- Appel à projets 2008

- Rhodanie

- Vogue

D’autres initiatives ont depuis vu le jour dans le cadre du nouveau programme 2014-2020 :

- Grand cru(e)

- Flood'AR

- Flux

Le partenariat Plan Rhône souhaite aujourd’hui poursuivre et renforcer la dynamique pour améliorer la culture du risque inondation chez les riverains du Rhône et de la Saône.

En janvier 2017, le Plan Rhône se dote donc d’un nouvel appel à projets innovants :

« Culture du risque inondation Rhône / Saône »

Il s’agit de capitaliser les actions de culture du risque menées sur le Rhône et la Saône, ou sur d’autres territoires, et de proposer d’autres types d’actions ou donner une dimension supplémentaire à un projet existant.

À destination d’artistes, de structures culturelles, de collectivités ou encore de chercheurs, ce nouvel appel à projets tend à explorer des voies nouvelles de sensibilisation des populations au risque d’inondation en recourant notamment à des supports sensibles et/ou numériques. Il recherche ainsi à investir les champs de la mémoire et la conscience du risque, de la connaissance et la compréhension du fleuve, et de la préparation à la crise .

Si vous souhaitez proposer votre projet, vous trouverez toutes les informations utiles dans le cahier des charges de l'appel à projets .

Les réponses sont attendues avant le 31 mars 2017 .