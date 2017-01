Pour la présence de l’eau dans la ville - Interview de Stéphane Llorca

Stéphane Llorca nous apporte son regard sur la place de l’eau en ville et sa perception par les habitants. Selon lui, les fontaines consomment aujourd’hui peu d’eau potable et contribuent à une prise de conscience sur la rareté de l’eau lorsqu’on les arrête en période de sécheresse. JML travaille à des solutions alternatives à l’eau potable, afin de rendre le système des fontaines plus efficace et autosuffisant en eau.

Durée : environ 6 minutes. Réalisation en janvier 2017.

Co-production : GRAIE et MEDIA PRO

Réalisateur : Jérôme Surroca