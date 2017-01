Loi NOTRe, GEMAPI : un Forum à Vesoul pour aborder la question des transferts de compétences eau et Assainissement

C’est à Vesoul que se tenait le 23 janvier un « Forum de l’eau », organisé par l'Association des maires ruraux, l'Association des maires de France de Haute-Saône en partenariat avec le Conseil départemental, les services de l'Etat, l'ARS et l'agence de l'eau, et dédié aux transferts de compétences eau et assainissement dans le cadre de la loi NOTRe et à la prise de compétence GEMAPI

Réunissant plus de 300 participants, élus et techniciens des collectivités Haut-Saônoises, il s'est articulé, après une présentation générale, autour de deux tables rondes mettant en avant les retours d'expérience du syndicat intercommunal de la Bourbince (71), représenté par son directeur Benjamin Gauthier, pour la prise de compétence GEMAPI et du Grand Besançon (25), représenté par Christophe Lime, adjoint au maire, pour le transfert de compétence eau et assainissement.

De nombreuses questions et inquiétudes ont été exprimées vis-à-vis du transfert de compétences eau et assainissement. La qualité des réponses données par les participants des tables rondes a été non seulement soulignée mais également de nature à apporter des premiers éléments de compréhension.

La rencontre a permis à Laurent Tessier, Directeur de la délégation de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse à Besançon, de réaffirmer son soutien financier aux collectivités afin qu'elles engagent, dès à présent, les études de préfiguration, véritables outil d'aide à la décision politique.