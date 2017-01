Stockholm Junior Water Prize 2017 : Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 février

Des projets en lien avec l’eau émergent dans les territoires chaque semaine, alors si vous connaissez des jeunes qui innovent pour l’eau, faites passer le message !

Cette année, une date limite pour s’inscrire a pour la première fois été fixée, pour inciter les porteurs de projets à démarrer leurs travaux tôt dans l’année scolaire. Cela nous permet aussi de les mettre en relation avec des professionnels du secteurs lorsqu’ils le souhaitent.

----

Le Stockholm International Water Institute, SIWI, mène une activité de recherche, conduit des projets et publie de nombreuses études et rapports sur l’eau en lien avec les thématiques de la gouvernance, de la gestion des eaux transfrontalières, du lien entre eau et changements climatiques, de l’économie de l’eau et du lien entre l’eau, l’énergie et l’alimentation.

Pourquoi un prix de l'eau ?

Le SIWI a créé le Stockholm Junior Water Prize pour sensibiliser et encourager les lycéens à s’engager en faveur d’une gestion raisonnée de l’eau pour les générations présentes et futures.