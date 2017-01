Journée technique "Partage de l’eau à l’heure du changement climatique"

La solution : le plan de gestion de la ressource en eau

L’agence de l’eau vous invite à participer à sa journée technique consacrée au partage de l’eau et au plan de gestion de la ressource.

Rivières à sec l’été, arrêtés sécheresse, arrêts d’exploitation… Nous devons d’ores et déjà faire face à des situations de manque d’eau et de crise pour satisfaire tous les usages en Languedoc-Roussillon. Si on ne fait rien, les situations de crise vont se multiplier, a fortiori avec le dérèglement climatique, jusqu’à pénaliser le développement économique sur les territoires.

Chaque usager doit participer à l’effort en portant des projets d’économies d’eau. La bonne méthode, c’est la concertation entre acteurs d’un même territoire : se mettre autour de la table pour bâtir ensemble un plan de gestion de la ressource (PGRE).

Pourquoi et comment faire ? Quels bénéfices pour le territoire ? Comment lever les obstacles ? Quelles conséquences sur les financements de l’agence de l’eau ?

Elus, techniciens des collectivités, représentants de l’Etat, du monde industriel, agricole et associatif, bureaux d’études… venez vous informer et échanger !

Au programme : état des connaissances sur la ressource en eau et sa disponibilité en Languedoc-Roussillon, principes et méthodes pour bâtir des plans de gestion de la ressource en eau (PGRE), retours d’expériences, règles de financement de l’agence de l’eau…

>> Inscrivez-vous dès maintenant !

>> Pour tout renseignement : contact.journeePGRE2017@eaurmc.fr