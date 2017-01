La directive cadre sur l’eau, DCE (2000/60/CE) impose des objectifs de qualité à chacun des états membres, avec l’atteinte du bon état (écologique et chimique) des masses d’eau, qui se définit comme le retour à une situation de référence naturelle à atteindre d’ici 2015, 2021 ou au plus tard 2027.

<< Localisation des masses d’eau ayant un état ou un potentiel écologique médiocre à mauvais. Sources : Agences et offices de l’Eau - Onema - ministère en charge de l’Environnement, état des lieux 2013. Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

Les masses d’eau littorales regroupent d’une part les masses d’eau côtières et d’autre part les masses d’eau de transition (à proximité des embouchures de fleuves et dans les lagunes de Méditerranée).

Cette fiche thématique présente ainsi la distribution géographique de cet état écologique évalué lors de la dernière révision de l’état des lieux en 2013 et les principales causes du déclassement des masses d’eau à l’état écologique dégradé.

Quel est l’état écologique des lagunes méditerranéennes ?

En comparaison aux masses d’eau de surface et aux eaux côtières, les masses d’eau de transition restent en 2013 celles qui pâtissent du moins bon état écologique. Parmi les masses d’eau de transition dans un mauvais état écologique, plus des trois quarts sont des lagunes méditerranéennes (11 lagunes sur 14 masses d’eau). Celles-ci sont des milieux fermés et peu profonds qui ont une forte productivité et concentrent les nutriments et les polluants venus des territoires proches. Elles font également l’objet de nombreux usages (pêche, conchyliculture, plaisance...).

Concernant les masses d’eau de transition du district ‘Méditerranée continentale’, seules 7,4% ont un bon état écologique, 18,5% ont un état moyen, 18,5% un état médiocre, 37% un état mauvais et indéterminé pour 18,5%.

Concernant les masses d’eau de transition du district ‘Corse’, 75% ont un état moyen, et 25% un état mauvais.

Les masses d’eau lagunaires ayant un mauvais potentiel ou état écologique en 2013 sont les suivantes :

En Occitanie : l’étang de Canet, l’étang de Vendres, le Grand Bagnas au sud-ouest de l’étang de Thau, l’étang du Ponant et les étangs de la Marette et du Médart de part et d’autre de la Grande-Motte, les étangs du Scamandre et du Charnier dans les communes gardoises de Saint-Gilles et de Vauvert, en Petite-Camargue ;

En PACA : L’étang de la Palissade, au Sud de la Camargue, à Arles, l’étang de Berre et l’étang connexe de Bolmon ;

En Corse : l’étang de Biguglia, au sud de Bastia.

Par ailleurs, les masses d’eau lagunaires en état écologique médiocre en 2013 sont les suivantes : étang de Campignol dans le complexe des étangs du Narbonnais, les étangs Palavasiens Est et Ouest, l’étang du Ponant au Grau-du-Roy, et l’étang de Vaine, à l’est de l’étang de Berre.

Les causes de déclassement sont nombreuses. Les dix masses d’eau concernées ont toutes entre deux et quatre indicateurs moyens à mauvais : phytoplancton, plantes macrophytes, invertébrés bentiques et physico-chimie.

>> En savoir plus

Fiche thématique sur l'évaluation de l'état écologique des masses d'eau littorales dans le cadre de la directive cadre sur l'eau

Télécharger le pdf

Synthèse statistique sur la façade méditerranéenne - ONML, mars 2016

Retrouvez en détail l’état écologique et chimique des masses d’eau lagunaires des bassins RMC dans la note « Connaissance des lagunes : bilan et stratégie dans le cadre de la mise en œuvre du SDAGE 2016-2021 » (p28)