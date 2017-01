Publication : Comment impliquer les citoyens dans la gestion de l’eau ?

Le guide est composé de deux carnets : un carnet théorique qui décrypte les concepts et mécanismes de la gestion participative de l’eau, et un carnet méthodologique et pratique qui retrace les expériences de quatre Parcs Naturels Régionaux.

Il présente les différentes modalités de participation, détaille plusieurs retours d’expériences, et propose des fiches outils qui décrivent précisément comment se déroule l’animation d’une séquence participative.

Conçu pour répondre aux préoccupations opérationnelles des chargés de mission, ce guide contient également une analyse des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces démarches. Il précise les solutions expérimentées et élargit aux enseignements plus généraux que l’on peut en tirer.



> Téléchargez le carnet théorique

> Téléchargez le carnet méthodologique et pratique