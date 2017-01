Évadez-vous en zones humides

Pour la 9ème année consécutive, l'Agglo Hérault Méditerranée se mobilise dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides avec tous les acteurs locaux pour faire découvrir au plus grand nombre, les richesses des lagunes, des marais littoraux, des cours d’eau…

Cette année, c'est le site Natura 2000 "Cours inférieur de l'Hérault" qui a été choisi.

Pour présenter ce site, une conférence sera organisée le lundi 30 janvier 2017 à la maison des services publics (1ère étage de la Mairie-annexe) du Grau d'Agde dès 18 heures.

Avec la diffusion de 3 clips vidéos de l'Agence de l'eau et d’une présentation conjointe de l’Agglomération et du Syndicat du fleuve Hérault , un échange aura lieu avec les personnes présentes pour évoquer l'importance des zones humides pour le maintien des équilibres naturels et leur rôle de prévention et d’atténuation face aux catastrophes naturelles.

Les réservations se font directement auprès du secrétariat du service Environnement de l'agglo au 04.99.47.48.36 ou par courriel à: s.mirabella@agglohm.net

Les activités proposées en Méditerranée sont disponibles sur le site :

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2017/ProgrammeJMZH2017_web.pdf