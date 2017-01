Résumé en vidéo - Forum «Quand l'eau révèle le monde»

S’il est un sujet qui concerne tous les autres, c’est celui de l’eau. Parler de l’eau potable, c’est observer le monde et ses inégalités, souvent, aux problèmes de gouvernance, aux vulnérabilités, se superposent les difficultés d’accès à l’eau. C’est aussi regarder du côté des villes et de l’innovation, au sud comme au nord, celles-ci doivent s’adapter aux besoins croissants des citadins. L’eau est intrinsèquement liée à la planète, protéger l’eau c’est préserver la nature et les hommes, quand l’eau elle-même est déjà aux premières loges du changement climatique : inondations, sécheresses et intempéries. Enfin sans l’eau, il n’est pas de santé, d’alimentation et de développement possible.

