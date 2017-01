Inondations : fin des travaux sur la Brague à Biot (06)

Ces travaux ont deux objectifs. Le premier est de réparer les dégâts de la crue exceptionnelle d’octobre 2015 dans le département. Dans la traversée de Biot, différentes fosses d’érosion provoquées par la crue menaçaient les ouvrages existants, et des berges étaient déstabilisées. Le SIAQUEBA a donc comblé des fosses et conforté des ponts et des ouvrages de protection. Il a aussi enlevé d’anciens murs de manière à redonner plus d’espace à la rivière. La réinjection de matériaux a permis de rééquilibrer le profil en long du cours d’eau.

Le deuxième objectif est de restaurer la continuité écologique. Profitant des installations de chantier, le SIAQUEBA a modifié le seuil du pont de Biot qui était prioritaire pour la circulation des anguilles et des barbeaux méridionaux. La suppression totale de l'ouvrage n’était pas appropriée car le lit de la Brague aurait alors été susceptible de s’enfoncer et de déstabiliser les murs riverains amont. Les travaux ont donc consisté en un arasement du seuil avec un maintien des fondations et la création d'une rampe enterrée permettant de maintenir le niveau du lit.

Les photos prises avant et après les travaux montrent que la rivière a déjà retrouvé des écoulements plus naturels qui contrastent avec un aspect de type « plan d’eau » de la Brague en présence du seuil.

L’ensemble de ces travaux d’un montant de 200 000 € sont financés à hauteur de 130 000 € par l’agence de l’eau.