Signature du PAPI de l’Argens et des côtiers de l’Estérel

Après la signature de la convention-cadre au ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer, entre la Ministre, Ségolène Royal et Olivier Audibert-Troin, député du Var et président du Syndicat Mixte de l’Argens, la cérémonie de signature par l’ensemble des partenaires du territoire s’est déroulée le 9 décembre 2016 en préfecture de Draguignan.

En présence du Préfet du Var, Jean-Luc VIDELAINE et du Président du SMA, Olivier AUDIBERT-TROIN, l’ensemble des financeurs et maîtres d’ouvrages du programme d’actions ont participé à cette signature : l’agence de l’eau, la Région PACA, le Département du Var, la Communauté d’Agglomération Dracénoise, la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée, la ville de Fréjus et la ville de Draguignan.

