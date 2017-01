La métropole Nice Côte d’Azur, l’Agence régionale pour l’Environnement et l’écodéveloppement en Provence-Alpes-Côte d’Azur et les organisateurs de l’opération Capitale française de la biodiversité 2017 vous proposent une journée d'exposés, de témoignages, de débats et d'échange sur le thème « Aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité ».

Contexte

La biodiversité représente une source d’inspiration considérable pour les projets urbains et des solutions opérationnelles à toutes les échelles, que ce soit en matière d’urbanisme (établissement ou révision des PLU et des SCoT, identification et intégration de la trame verte et bleue, planification écologique), d’aménagement des quartiers (gestion écologique des eaux pluviales, espaces verts écologiques, agriculture urbaine), de l’architecture (végétalisation des toits ou des façades, dispositifs d’accueil de la faune) et enfin, à l’échelle des matériaux de construction (circuits-courts, matériaux bio-sourcés, déconstructibilité et réversibilité).

Portée par la volonté politique ou l’émergence de nouveaux labels, la prise en compte de la biodiversité réinterroge les façons de faire mais demande aussi la maitrise de notions d’écologie scientifique et de compétences nouvelle, par le biais d’une formation adaptée.

Alors que de nombreuses collectivités ou acteurs privés s’intéressent à cette question, l’édition 2017 de l’opération Capitale française de la Biodiversité vise à identifier et valoriser les actions exemplaires en la matière, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation voire de restauration écologique, menées par les villes et les intercommunalités et leurs partenaires.

Les ateliers régionaux du concours 2017 ont pour objectif de sensibiliser aux notions d’écologie urbaine, d’apporter des pistes de solutions opérationnelles pour agir et de faire connaître des outils utiles.

