Gemapi : parution de 2 livrets pour une nouvelle gestion des rivières

Le premier tome définit les grands principes de la nouvelle gestion des rivières à travers des études et de premiers retours d’expériences.

Le 2ème tome dresse un panorama de 20 exemples de restauration de rivières parmi les 66 projets retenus par l’agence de l’eau dans le cadre de son appel à projets Gemapi. Les dossiers financés correspondent à des études, des travaux et des acquisitions foncières qui combinent restauration des rivières et lutte contre les inondations. Ces nouveaux exemples illustrent les trois grands principes détaillés dans le tome 1 : laisser plus d’espace à la rivière, ralentir les écoulements de la rivière et gérer l’eau par bassin versant.

