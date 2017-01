L’Agence française pour la biodiversité installe son conseil scientifique

Les membres du conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité, opérationnelle depuis le 1er janvier 2017, se sont réunis pour la première fois au ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer mardi 3 janvier 2017.

Présidé par Gilles Boeuf, conseiller scientifique pour la biodiversité, l’environnement et le climat au cabinet de Ségolène Royal et conseiller scientifique auprès du président du MNHN, ce conseil scientifique compte 19 membres, dont 6 femmes. Ils auront pour tâche d’être "les ambassadeurs de l’Agence", et d’inclure "l’ensemble des disciplines scientifiques dans leurs travaux", indique le ministère.

