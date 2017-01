Isère : 7 agriculteurs de la Bourbre créent un GIEE

Dans la Haute Bourbre (38), sept éleveurs se sont réunis cette année en Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE, validé le 27 octobre dernier) pour mutualiser leurs moyens en vue de protéger le captage en eau potable de Reytebert. Regroupés, ils espèrent être soutenus par l’Europe et l’agence de l’eau dans leurs investissements. « L’intérêt du GIEE est à la fois environnemental et économique, note David Cinier, animateur des captages prioritaires du Syndicat mixte du bassin de la Bourbre. Les économies d’engrais, de pesticides et d’aliments compensent l’amortissement du matériel et sont bénéfiques pour la qualité de l’eau. Et les solutions alternatives sont initiées dans le cadre d’une dynamique collective ».