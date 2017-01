Haute-Savoie : Tefal Rumilly améliore le traitement de ses eaux

Le site du Groupe SEB à Rumilly (Haute-Savoie) fabrique des articles culinaires anti-adhérents, des appareils électriques pour raclette ou fondue… sous la marque Tefal. Une production qui nécessite des traitements de surfaces et applications de revêtements. « Nos campagnes d’analyses de l’eau ont mis en évidence la présence, dans les eaux de process, de molécules organiques ciblées », explique Viviane Rabatel, ingénieure environnement de l’entreprise. « Nous avons donc lancé, avec un bureau d’études, une étude technico-économique sur les moyens potentiels de réduction des rejets ». Un traitement en fin de process, à la station d’épuration, s’est avéré être le plus efficient. Après des essais en laboratoire, un test in situ a été réalisé par le site, grâce à une installation pilote. « Celle-ci nous a permis de confirmer que l’on pouvait obtenir un abattement de 90% de micropolluants », assure-t-elle. Mais la place disponible à la station d’épuration de l’entreprise Rumillienne est limitée, « Nous avons donc travaillé avec un autre bureau d’étude pour implanter au mieux les installations », rapporte l’ingénieure. C’est le projet 2017 pour le service environnement !». Aujourd’hui, la consultation est en cours. « Le choix des installations du traitement est primordial pour obtenir de bonnes performances et maitriser les coûts de fonctionnement futurs ».