Les redevances de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse en baisse pour 2017

Après avis conformes des comités de bassin Rhône-Méditerranée et Corse, le conseil d’administration a validé la révision du programme de l’agence qui modifie significativement les taux de redevance. Ceux prévus en 2017 et 2018 ont été ramenés à leurs valeurs de 2015, à l’exception de la redevance sur les substances dangereuses. Par ailleurs, les taux relatifs à l’irrigation gravitaire et à l’irrigation sous pression sont rééquilibrés, et la redevance sur l’hydroélectricité diminue. Objectifs : maîtriser les prélèvements sur les usagers. En pratique, cette baisse de la pression fiscale, estimée globalement à presque 50 M€, bénéficiera pour près de 42 M€ aux usagers domestiques, pour 6 M€ aux producteurs d’énergie, pour 1,5 M€ aux agriculteurs irrigants et pour 0,3 M€ aux industriels.

Dans un contexte de forte dynamique des investissements, la diminution des recettes de l’agence ne va pas réduire sa capacité à financer les projets des maîtres d’ouvrage. En revanche, elle va se traduire par une baisse de la trésorerie de l’agence en fin de programme.