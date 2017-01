Bouches-du-Rhône : Sotreco limite et recycle ses rejets

La société Sotreco, à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), qui transforme en compost les boues de stations d’épuration urbaines et industrielles, s’est engagée auprès de la commune, à traiter elle-même ses eaux de processus, de ruissellement et de lavage, chargées d’azote, et à ne plus les envoyer à la station d’épuration communale.

Elle a créé un hangar de 7800 m2 pour protéger ses andains (tas de compost) des orages pluvieux et récupérer tous les lixiviats. La création d’un bassin et d’une unité de traitement, va aussi permettre de valoriser les eaux traitées : arrosé, le compost devient plus facile à épandre et de meilleure qualité… grâce à l’azote. «L’agence de l’eau nous a aidés, précise Jean-François Chamoux, directeur général, et nous avons déjà amorti le reste à charge grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques ».