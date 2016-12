Les agriculteurs préservent la nappe de l’Ain

« En 2013-2014, une étude des volumes préalables avait montré que la nappe alluviale n'était pas menacée de déficit quantitatif, relève Fabien Thomazet, chargé de mission de la Chambre d’agriculture et de l'association syndicale d'irrigation de l'Ain (Asia). Cependant, nous avons constaté qu'une nappe trop basse ne refroidissait pas assez l'Ain, dont la température s’élevait jusqu’à 21 ou 22° en été. Trop pour les poissons, qui meurent à 23°. Pour préserver la rivière, il fallait réduire la pression sur la nappe de 5 millions de m3 par an ».

Sur les 120 puits de cette zone, l’Asia et les agriculteurs vont en fermer 42 et réduire l'activité de deux autres. Afin de maintenir l'activité agricole, elle va créer une station de pompage dans le Rhône, d'une capacité de 4,1 millions de m3/an, qui complète un autre transfert de captage sur le fleuve de 400 000 m3, à Loyettes, datant de 2013.

Pour les agriculteurs qui utilisaient jusqu’ici l’eau des puits existants, l’investissement de 13 M€, bien qu’aidé à 80% par l'agence de l'eau, l'Europe et le département de l'Ain, reste conséquent. Selon Fabien Thomazet, ils rembourseront en effet sur 20 ans 130 € par hectare, chaque année. En contre-partie, ils modernisent leurs installations, désormais entièrement électriques, gagnent en souplesse dans leur gestion de l’irrigation et optimisent leur consommation. « Nous espérons l’autorisation de travaux en avril 2017, pour une mise en service un an plus tard », complète le chargé de mission.