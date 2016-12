"Mesurer les micropolluants pour les réduire"

Avec l’aide de l’agence de l’eau, les collectivités concernées établiront un diagnostic de leur réseau et une cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions. Il leur faudra ensuite rencontrer chacun de ces contributeurs pour étudier un plan d’action et un calendrier, ensuite validés par la police de l’eau. Pour les aider, le Cerema va réaliser un guide de gestion des raccordements d’eaux domestiques et nous diffuserons les bonnes pratiques de 13 collectivités pilotes dans le cadre de l’appel à projets des agences de l’eau, Onema et ministère de l’Environnement.