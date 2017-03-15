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Innovation
> le 15/03/2017 de 09:00 à 17:00
> à Paris

Intelligence numérique : nouveaux outils pour la gestion des réseaux d’eau

Les présentations permettront d’aborder de façon pratique les points suivants :

  • Contexte et enjeux d’une meilleure gestion des réseaux
  • Intelligence numérique : les nouveaux outils
  • Mise en œuvre : difficultés rencontrées, solutions apportées et résultats obtenus
  • Retours d’expériences
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