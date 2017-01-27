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> le 27/01/2017 de 09:00 à 13:00
> à Paris

Quelles priorités pour l’eau en France à l’horizon 2025 ?

Alors que les sujets de l’eau tendent à disparaître des principales préoccupations gouvernementales, sociétales, ou encore à être dilués parmi d’autres sujets, le Cercle français de l’eau se propose de faire un bilan de la gestion de l’eau en France et constituera une vision prospective pour une meilleure gestion.

>> Informations et inscriptions sur le site du Cercle français de l'eau

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