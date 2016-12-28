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Cycle de l'eau
> mercredi 28 décembre 2016

Le film "Le voyage de l'eau" de Frank Neveu primé au Festival International du Film Nature & Environnement de la FRAPNA

Après deux semaines de projection dans plusieurs salles de l'agglomération grenobloise, le jury a décerné le "Hérisson d’or" au film de Frank Neveu dans la catégorie Nature.

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