L'ASCOMADE accompagne les collectivités concernées par le transfert des compétences "Eau" et "Assainissement"

L’ASCOMADE (Association des Collectivités pour la Maîtrise des Déchets et de l’Environnement), en partenariat avec l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et le CNFPT, met à disposition des collectivités une méthodologie complète pour les accompagner dans leur projet de transfert des compétences « Eau » et « Assainissement ».