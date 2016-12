6ème Conférence Eau et Santé - Réduire les rejets de micropolluants liés aux pratiques de soins : quels leviers possibles ?

Cette manifestation s'inscrit dans le contexte fort du plan national sur les micropolluants dans l'eau et l'appel à projet piloté par l'Onema et les Agences de l'eau, qui visent notamment à accélérer le développement et l'expérimentation de solutions permettant de réduire les apports dans l'environnement.

Elle s'appuie également fortement sur la dynamique régionale engagée autour du Site Pilote de Bellecombe - SIPIBEL - sur les effluents hospitaliers et stations d'épuration, qui mobilise un collectif de scientifiques, de collectivités, un centre hospitalier et des partenaires autour de la question des micropolluants dans l'eau.

OBJECTIF

Il s’agit d’apporter des réponses aux porteurs de politiques publiques, sur les leviers et les stratégies d’action envisageables pour développer des synergies entre politique de santé et politique de l’eau : du contrôle à la source au traitement en station d’épuration.