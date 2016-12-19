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Biodiversité - Restauration écologique - Fleuve Rhône
> lundi 19 décembre 2016

Renaissance d’une lône. Restauration du Rhône à Miribel Jonage

Imaginer ce qu'il y avait avant, et le faire revivre....
Les zones humides se sont raréfiées au cours du dernier siècle. Ces écosystèmes naturels ou semi-naturels abritent pourtant une riche biodiversité et jouent un rôle prépondérant dans la gestion de l’eau.

Mots-clés : Grand Parc Miribel Jonage
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