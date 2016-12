Nouvel ouvrage : "Jardins de pluie - Une dimension écologique et paysagère de l’aménagement"

Aujourd’hui, de nombreux aménagements font une part belle à l’eau et au végétal dans l’espace public. De l’échelle de la parcelle à celle du quartier, la gestion de l’eau pluviale devient un enjeu majeur de nombreux projets.

L’objectif ici est de sensibiliser sur le sujet de la gestion pluviale dans les aménagements et les opérations d’urbanisme. C’est sous l’angle du concept du jardin de pluie et de ses bienfaits que cet ouvrage ambitionne d’intéresser le lecteur.

Cet ouvrage non technique, prend la forme d’un guide pédagogique largement illustré afin d’explorer ce nouveau concept d’aménagement :

La première partie propose d’expliquer le concept de jardin de pluie à travers des exemples riches d’enseignements. En complément, des focus illustrent et détaillent des thématiques et des enjeux particuliers. Enfin, l’ensemble des services rendus par ces aménagements sont précisés systématiquement.

La seconde partie met en avant les bonnes pratiques d’aménagement.

De l’échelle de la parcelle à celle de la ville, six opérations exemplaires sont présentées et analysées afin de mieux comprendre leurs processus de fabrication et de réalisation. Innovants dans la gestion de l’eau pluviale, les jardins de pluies imaginés ici ont grandement participé à la réussite de ces projets.

Les cas présentés tout au long de ce guide, ont l’objectif de sensibiliser le lecteur aux multiples bénéfices procurés par les jardins de pluie.

Le sommaire :

Parole d’acteur

Introduction

Localisation des projets

> Partie 1

Quels sont les bienfaits d’un jardin de pluie ?

Le jardin de pluie en bref

Encourager la gestion écologique des eaux pluviales

Favoriser la biodiversité

Améliorer notre cadre de vie

Les clés de la réussite d’un jardin de pluie

Conclusions

> Partie 2

Bonnes pratiques d’aménagements

1. Lycée Saint-Exupery, Lyon (69)

2. Place Lucie-Aubrac, Saint-Martin-d’Hères (38)

3. Domaine de la forêt, Fameck (57)

4. Coeur de Bourg, Fresnay-l’Évêque (28)

5. ZAC des Rives du Blosne, Chantepie (35)

6. Quartier Leidsche Rijn, Utrecht (Pays-Bas)

Bibliographie

Table des matières

