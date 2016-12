Le CGEDD publie un rapport : Propositions d’actions pour mieux gérer les inondations en zone méditerranéenne et limiter leurs conséquences

Les régions méditerranéennes sont soumises à des pluies intenses, qualifiées de cévenoles, en automne et au printemps, mais pouvant survenir en toute saison. Elles causent des inondations brutales, avec souvent des pertes humaines.

Le nombre annuel de victimes d’inondations en zone méditerranéenne, tant directes et

immédiates, qu’indirectes1 est anormalement élevé constituant l’essentiel des victimes

d’inondations en France. Les analyses identifient notamment comme facteur déterminant le comportement des populations. Il est donc urgent et impératif, à coté des actions mises en oeuvre sur l’ensemble du territoire et des actions déjà spécifiques à la zone méditerranéenne, d’y améliorer la sensibilisation des populations aux risques des inondations.

Le rapport préconise un objectif de "zéro mort évitable" et deux axes de travail :

modifier les comportements des citoyens et les associer à la prévention ;

constituer une organisation spécifique de l’État pour les inondations en zone méditerranéenne, visant à mieux articuler ses actions et celles des collectivités.

