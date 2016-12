Un nouveau Contrat de Rivière pour la vallée de l’Ardèche

Dans le même temps, des programmes d’actions se lancent sur la thématique de la quantité d’eau : avec un nouveau PAPI 2017-2021 et un Plan de Gestion de la Ressource en Eau visant à réduire la vulnérabilité du territoire face au manque d’eau en été. Le Syndicat Mixte EPTB Ardèche Claire aura un rôle central de coordonnateur technique de toutes ces démarches.

Le territoire s’est engagé depuis bientôt 40 ans pour la gestion de l’eau. Des actions clés ont été menées à travers deux contrats de rivière. Le premier, de 1984 à 1994, a réalisé les actions urgentes d’assainissement pour l’amélioration de la qualité des eaux. Le deuxième, de 2007 à 2014, a poursuivi les efforts en matière de qualité de l’eau et a développé un volet innovant d’organisation des pratiques sportives et de loisirs liées à l’eau.

Aujourd’hui, pour poursuivre et confirmer l’ambition du territoire, c’est une action sur le long terme qui est visée. L’objectif est de retrouver les fonctionnalités des milieux pour des rivières autosuffisantes. Les actions prévues intègrent aussi de façon transversale la nécessité d’une adaptation du territoire aux effets du changement climatique.

De plus, l’expérience des deux précédents contrats de rivière a mis en lumière le rôle fédérateur de cette démarche, comme facteur de solidarité territoriale et de mobilisation des acteurs locaux.

Le territoire du Contrat couvre l’ensemble du sous bassin Ardèche, soit 110 communes sur deux départements. Sur 1 386km2, un peu plus de 100 000 habitants et plus de 600km de cours d’eau sont concernés.

Le projet regroupe de nombreux partenaires locaux (Ardèche Claire, SEBA, autres syndicats d’eau potable et d’assainissement, chambre d’agriculture, communes, intercommunalités, Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche, Conservatoire des Espaces Naturels, FRAPNA, Fédération de Pêche…).

Les principaux partenaires financiers de ce Contrat seront l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et les Départements de l’Ardèche et du Gard.

Le Syndicat Mixte Ardèche Claire, pilote et coordonnateur de la démarche, jouera le rôle de guichet unique pour permettre à l’ensemble des maîtres d’ouvrage d’obtenir les subventions dans le cadre du contrat.

Dans le même calendrier que celui de ces nouveaux programmes d’actions, le territoire verra aussi évoluer sa structuration pour pérenniser sa capacité d’action pour l’eau. En effet, la Commission Locale de l’Eau et les présidents des trois Syndicats de rivière du bassin versant de l’Ardèche (Chassezac, Beaume Drobie et Ardèche Claire) ont présenté leur ambition commune : en 2018, se regrouper en une unique structure de gestion des rivières, à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de l’Ardèche.

>> Pour plus d’informations : www.ardeche-eau.fr - http://inondations.ardeche-eau.fr/