bassins Rhône-Méditerranée et Corse : 224,6 M€ investis pour l’eau au 2ème semestre 2016

En bref

Près de la moitié des aides (103 M€) sont attribués aux opérations d’amélioration de l’assainissement et de l’eau potable, portées par les collectivités, avec :

44 M€ pour les réseaux d’assainissement , consacrés pour moitié à la réduction des rejets par temps de pluie (22 M€),

, consacrés pour moitié à la réduction des rejets par temps de pluie (22 M€), 30 M€ pour le traitement des eaux usées , dont 6,7 M€ sont attribués à des opérations de réutilisation des eaux usées traitées, dans le cadre de l’appel à projets lancé par l’agence et 5,6 M€ pour la réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif,

, dont 6,7 M€ sont attribués à des opérations de réutilisation des eaux usées traitées, dans le cadre de l’appel à projets lancé par l’agence et 5,6 M€ pour la réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif, 29 M€ pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable, dont 20 M€ pour la mise à niveau des équipements des communes rurales (réseaux notamment).

Le quart des aides (55 M€) bénéficie à la restauration des milieux aquatiques, boostée par l’appel à projets de l’agence « Renaturer les rivières et lutter contre les inondations » à l’heure de la Gemapi (25,6 M€).

La lutte contre les pollutions agricoles retrouve une dynamique avec 29,4 M€ d’aides. La quasi-totalité de ces aides (24,7 M€) est attribuée à l’Agence de Services et de Paiement (siège et régions) pour le reversement d’aides directes aux agriculteurs, en soutien des changements de pratiques (Mesures Agro-Environnementales Climatiques, agriculture biologique, …) et des actions pour réduire les pollutions par les pesticides et les nitrates.

Enfin, 19 M€ d’aides sont attribuées à la gestion quantitative, dont la moitié bénéficie aux économies d’eau sur les réseaux d’eau. Les aides à la réduction des pollutions industrielles s’élèvent à 11,3 M€.

>> Téléchargez le communiqué de presse

>> Voir les projets remarquables financés au 2ème semestre 2016

Détails en région

> Téléchargez le communiqué de presse du territoire de Rhône-Alpes

> Téléchargez le communiqué de presse du territoire de Bourgogne-Franche-Comté

> Téléchargez le communiqué de presse du territoire de PACA

> Téléchargez le communiqué de presse du territoire du Languedoc-Roussillon

> Téléchargez le communiqué de presse du territoire de Corse