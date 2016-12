Ségolène Royal installe le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate et étend la réserve naturelle des îles du cap Corse

La création du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate s’inscrit dans la dynamique d’action pour la Méditerranée et pour le climat. A cette occasion et un an après l’Accord de Paris sur le climat, Ségolène Royal a :

signé le décret d’extension de la réserve naturelle des îles du cap Corse, ajoutant aux îles Finocchiarola les îles de la Giraglia et de Capense. Cette réserve protège la partie terrestre de ces 5 petites îles situées dans le parc naturel marin. Ces îles hébergent des espèces rares de plantes et certaines espèces menacées d’oiseaux comme le Goéland d’Audouin ;

lancé l’élaboration du plan de gestion du Parc qui sera la feuille de route à quinze ans pour les actions de suivi du milieu marin, de contrôle, de soutien des activités maritimes durables et à la sensibilisation des usagers ;

présenté la nouvelle équipe mixte du parc qui sera composée de 5 agents de l’Etat et de moyens de la Collectivité Territoriale de Corse. Grâce à cette convergence des moyens, le premier bateau a été commandé aujourd’hui ;

rappelé l’entrée en vigueur le 1er décembre 2016 du dispositif de séparation de trafic maritime dans le Canal de Corse. Cette mesure d’organisation du trafic maritime contribue à la protection de la biodiversité marine dans les zones soumises à un fort trafic ;

annoncé qu’elle demandait à l’Italie de suivre la France dans l’équipement des navires avec le dispositif « anti-collision cétacés » dans le sanctuaire Pelagos.

Ce parc, situé dans le sanctuaire « Pelagos », protège les eaux marines sur une surface de 6 830 km². Il contribue à la protection de plusieurs espèces menacées de la Méditerranée. Il protège des ressources naturelles marines exceptionnelles (atolls de coralligène, herbiers de posidonie…). Ces habitats offrent refuge et nourriture pour les ressources halieutiques telles que la langouste rouge, le denti commun, le homard européen… Cette zone est le lieu d’échanges entre écosystèmes profonds et côtiers et assure la présence de migrateurs comme le thon rouge, la sériole couronnée et l’espadon mais également de grands cétacés.

Conseil de gestion du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate :

85 membres, titulaires et suppléants

créé par le décret n° 2016-963 le 15 juillet 2016,

les collectivités locales, les professionnels de la mer, les usagers de loisirs, les associations culturelles et de protection de l’environnement, les services de l’État, avec les personnalités qualifiées, constituent le Conseil de gestion.

A propos des parcs naturels marins

Avec la création du Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate, la France compte un réseau de huit parcs naturels marins : le Parc naturel marin d’Iroise, le Parc naturel marin de Mayotte, le Parc naturel marin du golfe du Lion, le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, le Parc naturel marin des Glorieuses, le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon et le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Deux autres projets sont en cours d’étude en Martinique et dans le golfe Normand-breton.