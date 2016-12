le dernier numéro du magazine "Sauvons l'eau" est paru avec un dossier spécial Biodiversité

Le dernier numéro du magazine de l’agence vient de paraître. Son dossier est consacré à la biodiversité dans le cadre de la nouvelle loi pour la reconquête de la biodiversité.

En protégeant les rivières, les zones humides, les lacs… l’agence de l’eau préserve déjà les habitats d’une large diversité d’espèces. C’est un coeur de mission que la loi élargit aujourd’hui aux milieux terrestres et marins. Comme pour l’eau, l’agence pourrait à l’avenir soutenir les initiatives des collectivités, des associations et du monde économique en s’appuyant sur des partenariats existants, déjà forts, et sur de nouveaux, à construire. C’est un cycle vertueux dont chacun doit prendre conscience : ce qui est bon pour l’eau l’est aussi pour la biodiversité… Et pour l’Homme.

Au sommaire également : la gestion des eaux pluviales à Lyon, la restauration du marais de Chautagne en Savoie, le Papi Argens dans le Var, la renaturation de l'avant-Dheune en Côte d'Or, la restauration de la Cèze dans le Gard, les travaux sur deux rivières dans la combe de Savoie, les agriculteurs qui préservent la nappe de l'Ain, Tefal à Rumilly qui améliore le traitement de ses eaux et un portrait de l'astrophysicien, Hubert Reeves.

>> Télécharger le magazine Sauvons l'eau